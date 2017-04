Экстрим: пассажирка родила в самолете на высоте 12000 метров

Роды принимали стюардессы. По данным авиаперевозчика, мама и новорожденная девочка здоровы. После приземления в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, обеих госпитализировали. Малышку назвали Кадижу.

Twitter-аккаунт компании трогательно поприветствовал новорожденную словами: «Добро пожаловать на борт, принцесса».

Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! pic.twitter.com/FFPI16Jqgt