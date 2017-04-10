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Экстрим: пассажирка родила в самолете на высоте 12000 метров

ФОТО

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Пятка. Иллюстративный снимок | ФОТО: Scanpix

Экипаж рейса Конакри — Уагадугу — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines принял роды на высоте 12000 метров. Пассажирка Нафи Диаби находилась на 28-й неделе беременности, однако в самолете у женщины начались преждевременные роды, передает Rosbalt со ссылкой на Sky News.

Роды принимали стюардессы. По данным авиаперевозчика, мама и новорожденная девочка здоровы. После приземления в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, обеих госпитализировали. Малышку назвали Кадижу.

Twitter-аккаунт компании трогательно поприветствовал новорожденную словами: «Добро пожаловать на борт, принцесса».

Интересно, что большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка. В редких случаях от беременных пассажирок требуют предоставить справку от врача с предполагаемой датой появления младенца на свет.

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