Экстрим: пассажирка родила в самолете на высоте 12000 метров

Экипаж рейса Конакри — Уагадугу — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines принял роды на высоте 12000 метров. Пассажирка Нафи Диаби находилась на 28-й неделе беременности, однако в самолете у женщины начались преждевременные роды, передает Rosbalt со ссылкой на Sky News.
Роды принимали стюардессы. По данным авиаперевозчика, мама и новорожденная девочка здоровы. После приземления в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, обеих госпитализировали. Малышку назвали Кадижу.
Twitter-аккаунт компании трогательно поприветствовал новорожденную словами: «Добро пожаловать на борт, принцесса».
Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! pic.twitter.com/FFPI16Jqgt— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) April 7, 2017
Интересно, что большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка. В редких случаях от беременных пассажирок требуют предоставить справку от врача с предполагаемой датой появления младенца на свет.