Узнайте, как провести сегодняшний день с пользой: гороскоп на 10 апреля

Овен

Овнов ждет противоречивый день: ощущение внутреннего дискомфорта присутствует постоянно, хотя веских причин для него нет. Перепады настроения заставляют вас совершать необдуманные поступки, провоцировать конфликты на работе и дома. Непросто складываются отношения со старшими родственниками и высокопоставленными коллегами.

Отстаивая свое право на независимость, вы забываете о чувстве такта и больно раните тех, кто вас любит. Хотите мира и покоя в личной жизни? Настройтесь на миролюбивый лад и не провоцируйте близких, относитесь с уважением к их чувствам и желаниям.

Телец

День беспокойный, хлопотный. Тельцам придется переделать тысячу дел, и не раз представители этого знака пожалеют, что не могут находиться в двух местах одновременно. Ситуация на работе сложная, но небезнадежная. Столкнувшись с трудностями, не стесняйтесь просить о помощи: желающие разделить с вами груз забот и ответственности найдутся быстро. Финансовая ситуация неоднозначна, нежелательно давать деньги в долг и заключать рискованные сделки.

Романтические отношения безусловно порадуют только тех, кто спокойно относится к перемене планов, нарушению договоренностей, отсрочке запланированных встреч. Остальные (а таких среди Тельцов большинство) будут чувствовать себя незаслуженно обиженными, обделенными вниманием.

Близнецы

Близнецы, обычно деятельные и неутомимые, сегодня не проявляют обычного энтузиазма. Желание отложить дела столь велико, что сопротивляться ему практически невозможно. Однако стоит иметь в виду, что получить помощь сегодня едва ли удастся, да и не решит никто ваших проблем лучше, чем вы сами. А потому расставьте приоритеты и займитесь теми делами, которые не терпят отлагательств.

В семье не все гладко: старшие родственники склонны критиковать вас, давать непрошенные советы, вмешиваться в вашу жизнь. Любимый человек настроен более спокойно, но и с ним не всегда легко найти общий язык. Лучший способ решить накопившиеся проблемы – вспомнить, что природа наделила вас незаурядной фантазией, и дать ей волю!

Рак

Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Весьма удачный день для деловых контактов, можно договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, найти влиятельных покровителей. Многих Раков посетят интересные идеи; с их реализацией стоит поторопиться, нельзя терять время зря.

Несколько снижен жизненный потенциал, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны. День подходит для романтического свидания, доверительной беседы с любимым человеком. Вероятность новых знакомств невелика, однако не исключено, что случайная встреча станет началом длительных гармоничных отношений.

Лев

Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала, так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Родственники и коллеги готовы поддержать вас, но не помогут в решении тех проблем, которые сейчас кажутся особенно актуальными. Велика вероятность разногласий с любимым человеком и старыми друзьями.