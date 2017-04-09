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Слишком смело! 63-летняя Успенская восхитила «голым» платьем

ФОТО

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Любовь Успенская | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Популярная в России певица Любовь Успенская выбрала весьма необычное платье для церемонии вручения премии "Шансон года". 63-летняя исполнительница удивила поклонников "голым" платьем.

Несмотря на то, что Успенской уже больше 60 лет, она продолжает поражать публику своими откровенными нарядами. На этот раз в "голом" платье певица была замечена во время вручения известной премии.

Снимок с церемонии появился в Instagram-аккаунте певицы. Фотография вызвала бурю эмоций у поклонников творчества Успенской. Восторженный пользователи оставили больше 200 комментариев.

"Шикарная женщина, а платье, умереть не встать!" – пишет один из них. "Фигура обалденная! Платье шикарное! Песня красивая!" – восхищается другой комментатор. "Простите, может мне не по возрасту, но я хочу сказать: "Любочка, Вас хочется только обнимать и обнимать!" – добавил еще один пользователь.

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