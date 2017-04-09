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ФОТО: Ольгу Бузову высмеяли за нелепый фотошоп

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Ольга Бузова. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова выложила в социальной сети Instagram необычную фотографию. Комментаторы высмеяли звезду за то, что та слишком откровенно подкорректировала фигуру на снимке.

Фотографию, которая рассмешила поклонников исполнительницы, Бузова сделала в бане. "Хорошо, что я сфотографировалась до того, как начались процедуры", – пошутила певица.

Тем не менее, многие обратили внимание не на откровенный купальник звезды, а на необычную вмятину на ее бедре. "Что за прокол на бедре?" – вопрошает один из комментаторов.

Ямочка на бедре Бузовой выглядит действительно несколько необычно. Если присмотреться к снимку, можно предположить, что звезда несколько переусердствовала с фотошопом, пытаясь сделать свою фигуру лучше, чем она есть на самом деле.

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