ФОТО: Ольгу Бузову высмеяли за нелепый фотошоп

Фотографию, которая рассмешила поклонников исполнительницы, Бузова сделала в бане. "Хорошо, что я сфотографировалась до того, как начались процедуры", – пошутила певица.

Тем не менее, многие обратили внимание не на откровенный купальник звезды, а на необычную вмятину на ее бедре. "Что за прокол на бедре?" – вопрошает один из комментаторов.

Ямочка на бедре Бузовой выглядит действительно несколько необычно. Если присмотреться к снимку, можно предположить, что звезда несколько переусердствовала с фотошопом, пытаясь сделать свою фигуру лучше, чем она есть на самом деле.