ФОТО: Ольгу Бузову высмеяли за нелепый фотошоп

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова выложила в социальной сети Instagram необычную фотографию. Комментаторы высмеяли звезду за то, что та слишком откровенно подкорректировала фигуру на снимке.
Фотографию, которая рассмешила поклонников исполнительницы, Бузова сделала в бане. "Хорошо, что я сфотографировалась до того, как начались процедуры", – пошутила певица.
Тем не менее, многие обратили внимание не на откровенный купальник звезды, а на необычную вмятину на ее бедре. "Что за прокол на бедре?" – вопрошает один из комментаторов.
Ямочка на бедре Бузовой выглядит действительно несколько необычно. Если присмотреться к снимку, можно предположить, что звезда несколько переусердствовала с фотошопом, пытаясь сделать свою фигуру лучше, чем она есть на самом деле.