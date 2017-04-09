Трагедия в метро Петербурга коснулась семьи Собчак

По словам Собчак, сестра ее мамы Лариса находилась в подземке Петербурга во время теракта. "Она была в 40 метрах под землей, в том самом перегоне метро", – заявила телеведущая.

Собчак добавила, что бомба взорвалась всего спустя десять минут после того, как ее родственница проехала станцию "Технологический институт", передает телеканал "Дождь". Фактически, тетя телеведущей разминулась со смертником.

Напомним, Санкт-Петербург является родным для Ксении Собчак. Ее отец Анатолий был видным политическим деятелем Северной столицы и первым мэром города.