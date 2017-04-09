Белые против коричневых: эксперты объяснили, как цвет скорлупы влияет на качество яиц

Накануне Пасхи специалисты российского Центра испытания качества пищевой продукции провели исследование, в котором попытались выяснить зависимость качества куриных яиц от цвета скорлупы, передает RenTV.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона, образцы были закуплены на саратовских ярмарках, а исследования проводились при помощи аккредитованной испытательной лаборатории.

При этом куриные яйца были распределены по группам, в одной из которых находились коричневые образцы, а в другой — белые.

Было выявлено, что все образцы имеют одинаковую консистенцию и цвет белка, отмечено отсутствие посторонних запахов, пестицидов и вредных металлов.

"По результатам анализа образцов со скорлупой разного цвета эксперты определили, что пищевая ценность куриного яйца не зависит от их внешнего вида", — прокомментировали ситуацию представители управления.

При этом специалисты порекомендовали в первую очередь выбирать свежую продукцию.