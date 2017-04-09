Ого! Керсти Кальюлайд была в старших классах стильной штучкой

Вчера фан-страничка президента Эстонии опубликовала снимок юной Керсти Кальюлайд. На снимке нынешний президент Эстонии еще ученица средней школы. Судя по снимку, можно сказать, что в школьные годы Керсти была стильной штучкой: игривые кудряшки, модные по тем временам джинсы с высокой талией и голливудская улыбка.

Нам кажется, что Керсти Кальюлайд локоны идут больше, чем нынешняя гладкая прическа! Вы согласны?