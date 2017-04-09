Ого! Керсти Кальюлайд была в старших классах стильной штучкой
АРХИВНОЕ ФОТО
9 апреля 2017 г., 12:28
Мы уже рассказывали вам, что у Керсти Кальюлайд в Instagram есть своя фан-страничка, которая радует жителей Эстонии нетипичными снимками президента.
Вчера фан-страничка президента Эстонии опубликовала снимок юной Керсти Кальюлайд. На снимке нынешний президент Эстонии еще ученица средней школы. Судя по снимку, можно сказать, что в школьные годы Керсти была стильной штучкой: игривые кудряшки, модные по тем временам джинсы с высокой талией и голливудская улыбка.
Нам кажется, что Керсти Кальюлайд локоны идут больше, чем нынешняя гладкая прическа! Вы согласны?