Жена Погребняка попала в аварию

Новоиспеченные певицы столкнулись с иномаркой на пустой дороге в Подмосковье. Водитель внедорожника утверждает, что ДТП устроили Погребняк и Лялина: девушки начали резко сдавать назад и врезались в его машину.

Мужчина решил дождаться сотрудников ДПС, чтобы те установили виновника аварии. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей, гламурные певицы же начали требовать с него 200 тысяч, передает НТВ. Кто на самом деле спровоцировал аварию, остается неизвестным.

Примечательно, что обе певицы не страдают от отсутствия денежных средств. Одна из них является женой именитого футболиста, вторая же вышла замуж за известного юриста и олигарха.

Напомним, Мария Погребняк зарабатывает и на выпуске собственной одежды. Недавно она выпустила футболки со строчками из хита группы "Ленинград" "Экспонат".