Бывшую жену Джони Деппа госпитализировали с церемонии вручения премии

Инцидент произошел в тот момент, когда артистку объявили победительницей в одной из номинаций, и она направилась к сцене. Херд смогла сама покинуть зал и обратиться за помощью к медикам.

В результате награду экс-возлюбленной Деппа получила ее подруга, модель и актриса Кара Делевинь.

В это время Херд была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее состояние стабилизировалось, и актриса направилась восстанавливаться домой. Что именно послужило причиной плохого самочувствия, не уточняется, сообщает TMZ.