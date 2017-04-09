Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Бывшую жену Джони Деппа госпитализировали с церемонии вручения премии

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA

На сцене во время получения награды Gala after party — 2017 в Беверли-Хиллз супруга Джони Деппа голливудская актриса Эмбер Хёрд почувствовала себя плохо.

Инцидент произошел в тот момент, когда артистку объявили победительницей в одной из номинаций, и она направилась к сцене. Херд смогла сама покинуть зал и обратиться за помощью к медикам.

В результате награду экс-возлюбленной Деппа получила ее подруга, модель и актриса Кара Делевинь.

В это время Херд была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее состояние стабилизировалось, и актриса направилась восстанавливаться домой. Что именно послужило причиной плохого самочувствия, не уточняется, сообщает TMZ.

Фото с вечера: Scanpix

Наверх