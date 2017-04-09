Бывшую жену Джони Деппа госпитализировали с церемонии вручения премии
9 апреля 2017 г., 10:58
На сцене во время получения награды Gala after party — 2017 в Беверли-Хиллз супруга Джони Деппа голливудская актриса Эмбер Хёрд почувствовала себя плохо.
Инцидент произошел в тот момент, когда артистку объявили победительницей в одной из номинаций, и она направилась к сцене. Херд смогла сама покинуть зал и обратиться за помощью к медикам.
В результате награду экс-возлюбленной Деппа получила ее подруга, модель и актриса Кара Делевинь.
В это время Херд была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее состояние стабилизировалось, и актриса направилась восстанавливаться домой. Что именно послужило причиной плохого самочувствия, не уточняется, сообщает TMZ.
Фото с вечера: Scanpix