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Папарацци рассекретили роман Бориса Гребенщикова с экс-женой Кончаловского

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Любовь Толкалина. | ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Легендарный музыкант, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был замечен в обществе актрисы Любови Толкалиной – бывшей супруги режиссера Егора Кончаловского. Папарацци «поймали» пару в Муроме.

В Сети появились видеокадры, на которых видно, как 63-летний музыкант прогуливается со своей 39-летней спутницей под руку по муромским улицам.

Прогулка состоялась поздно ночью, после концерта Гребенщикова в местном ДК. Появление звезд вместе стало причиной появления слухов об их романе, передает Argumentiru. Вместе с фото появилась также информация, что Гребенщиков и Толкалина якобы провели ночь в номере местного отеля, а после разъехались поврозь. К настоящему моменту ни актриса, ни ее предполагаемый кавалер эти слухи никак не прокомментировали.

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