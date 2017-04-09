Папарацци рассекретили роман Бориса Гребенщикова с экс-женой Кончаловского

В Сети появились видеокадры, на которых видно, как 63-летний музыкант прогуливается со своей 39-летней спутницей под руку по муромским улицам.

Прогулка состоялась поздно ночью, после концерта Гребенщикова в местном ДК. Появление звезд вместе стало причиной появления слухов об их романе, передает Argumentiru. Вместе с фото появилась также информация, что Гребенщиков и Толкалина якобы провели ночь в номере местного отеля, а после разъехались поврозь. К настоящему моменту ни актриса, ни ее предполагаемый кавалер эти слухи никак не прокомментировали.