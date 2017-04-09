Страстная неделя: что можно и что нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя посвящена памяти о последних днях жизни Иисуса на земле, о страданиях, которые выпали на его долю: о людском коварстве, о мучениях, казни, смерти и упокоении. В эту неделю у православных людей принято держать особо строгий пост, пишет Daylihoro.

Священнослужители призывают к состраданию по примеру нашего Спасителя. Хотя бы в мыслях мы должны ощутить то, что пережил ради всех нас Сын Божий.

Чтобы подготовиться к Пасхе, в Страстную неделю следует молиться. Через молитву мы благодарим Спасителя. Также желательно выделить хотя бы один день, чтобы сходить в храм. И конечно же, в эти дни обязательно стоит нести добро всем людям вокруг: так мы очищаем душу и восхваляем память об Иисусе.

Что можно делать

В Страстную неделю желательно отречься от людской суеты и погрузиться в ожидание великого праздника. В эти дни действует самый строгий пост, который принято соблюдать. Необходимо привести дом и душу в порядок, закончить все начатые дела. Если у вас ремонт, то постарайтесь справиться с ним до четверга. Уборка, покраска и чтение молитв — занятия, которые лучше выполнить в понедельник. Следует читать в Страстную неделю притчи Христа, которые напоминают нам о его мирской жизни. Во вторник лучше всего привести вещи в порядок: постирать, погладить, разобрать.

В середине недели желательно посетить церковь и подготовить все для праздничного стола. В четверг начинаются приготовления к Пасхе. Вода в этот день приносит очищение от грехов, поэтому следует вымыться.

Поэтому этот четверг и называют Чистым. Можно зажечь свечку, принесенную из храма: она будет защищать дом от бед и несчастья. В пятницу нужно посвятить день воспоминаниям о страстях Христовых и усиленно молиться. В субботу желательно рано встать и готовить угощения на Пасху. Воскресенье — день службы, которая начинается в полночь. Православные верующие идут в храм на богослужение.

Что делать нельзя

В неделю перед Пасхой нельзя игнорировать строгий пост. Стоит отказаться от мясных продуктов, рыбы, молочного и яиц. В эти дни нельзя жить расслабленно: таким отношением мы пренебрегаем спасением Божьим. В Страстную неделю ни в коем случае не стоит проводить время в развлекательных местах, поэтому откажитесь от пения и танцев. Запрещается вести распущенный образ жизни, грешить, оскорблять, чревоугодничать, врать.

Нельзя пребывать в суете, лучше отречься от некоторых дел, которые мешают сконцентрироваться на предстоящем празднике.

В Страстную неделю следует избавиться от зависти, бездушности и тревоги в сердце. Пятница перед Пасхой считается самым строгим днем поста: нельзя употреблять пищу до вечера и убираться в доме. Также в это время не желательно смеяться, радоваться и веселиться — это день великой скорби. До утра субботы нельзя спать, иначе несчастье настигнет вас.

В воскресенье пищу, которая останется от праздничного стола, ни в коем случае нельзя выбрасывать, а скорлупу от пасхальных яиц следует закопать в землю.

Страстная седмица пройдет благополучно и сделает вас счастливыми, если вы будете следовать простым правилам и проведете эти дни в памяти к Спасителю. Откажитесь от всего грешного и поселите в своем сердце счастье и любовь. Молитвы помогут вам очистить душу и подготовиться к светлому празднику, который принесет вам радость. Удачных вам праздников и отличного настроения!