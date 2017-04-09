Ученые расшифровали линии на ладонях

С древности человек расшифровывал судьбу по ладони. Однако современные ученые уверены, чт линии на ладони говорят только о возможности сгибать и разгибать руки. Линии – это апиллярные и рефлексорные складки на коже, которые формируются к 12 неделе беременности. Благодаря этим складкам человек может сгибать и разгибать руки. Кроме того, эти складки, все же, в определенной мере являются судьбоносными. Если на ладони есть только одна складка, то это свидетельствует о серьезном генетическом заболевании синдроме Дауна Тернера, Ааркога либо других отклонений развития.