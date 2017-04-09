Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ученые расшифровали линии на ладонях

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ладонь | ФОТО: Scanpix

Исследователи объяснили значение линий на ладонях.

С древности человек расшифровывал судьбу по ладони. Однако современные ученые уверены, чт линии на ладони говорят только о возможности сгибать и разгибать руки. Линии – это апиллярные и рефлексорные складки на коже, которые формируются к 12 неделе беременности. Благодаря этим складкам человек может сгибать и разгибать руки. Кроме того, эти складки, все же, в определенной мере являются судьбоносными. Если на ладони есть только одна складка, то это свидетельствует о серьезном генетическом заболевании синдроме Дауна Тернера, Ааркога либо других отклонений развития.

Наверх