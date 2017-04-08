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Портал Limon осчастливил еще одну красавицу! Наша «Мисс Kuldan – Весна 2017» сегодня просто блистала!

Смотрите фото!

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ФОТО: limon.ee

25 красавиц, три дня народного голосования, 1 Апреля, совещание представителя портала Limon.ee и магазина ювелирных украшений Kuldan. Через тернии к звездам... И вот, победительница держит в руках заветный приз!

Для участия в конкурсе надо было прислать фотографию себя или своей подружки до 28 марта. С 29 марта по 31 марта включительно проходило народное голосование в соцсети Facebook. По итогам голосования в финал прошли три красавицы, набравшие больше всего лайков. И уже победительницу, как это и было сказано в условиях конкурса, выбрали редакция портала Limon.ee и представители магазинов Kuldan.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ СТАЛА МАРИНА ФИРСОВА!

Сегодня, 8 апреля, мы встрелись с Мариной и вручили ей серьги от бренда APM Monaco, ленточку «Мисс Kuldan – Весна 2017» и букет цветов от магазина FleuR Royale by Peter Boeijkens!

Limon.ee

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