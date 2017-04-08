Пример для подражания: беременная Седокова разделась до купальника

Подписчики наперебой утверждают, что форма Анны на последних днях беременности заслуживает всех похвал и должна быть примером для беременных женщин.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Apr 6, 2017 at 5:51am PDT

Экс-виагрянка греется на солнышке и посещает пляжи, откуда шлет своим подписчикам в Инстаграме горячие фотографии. Под одним из последних фото она даже вспомнила, видимо, об отце будущего малыша:

«Начала писать длинный пост . Серьёзный и по работе . Потом посмотрела на фото и поняла, что единственное о чем можно тут написать- это о безграничной , безоговорочной и все принимающей и понимающей любви. Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно , тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду . Так и со своим мужчиной. Сложно, тошнит … но я люблю его до безумия и очень жду ❤»

Напомним, согласно сообщениям СМИ, отцом третьего ребенка Седоковой является сын олигарха Артем Комаров из Челябинска.