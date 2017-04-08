Пример для подражания: беременная Седокова разделась до купальника

Анна Седокова находится уже на 9 месяце беременности, потому улетела в США, где и будет рожать своего третьего ребенка, пишет Soulpost.
Подписчики наперебой утверждают, что форма Анны на последних днях беременности заслуживает всех похвал и должна быть примером для беременных женщин.
Экс-виагрянка греется на солнышке и посещает пляжи, откуда шлет своим подписчикам в Инстаграме горячие фотографии. Под одним из последних фото она даже вспомнила, видимо, об отце будущего малыша:
«Начала писать длинный пост . Серьёзный и по работе . Потом посмотрела на фото и поняла, что единственное о чем можно тут написать- это о безграничной , безоговорочной и все принимающей и понимающей любви. Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно , тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду . Так и со своим мужчиной. Сложно, тошнит … но я люблю его до безумия и очень жду ❤»
Напомним, согласно сообщениям СМИ, отцом третьего ребенка Седоковой является сын олигарха Артем Комаров из Челябинска.