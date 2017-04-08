Вот это поворот! На популярных радиостанциях DFM и «Народном Радио» произошли перемены!
8 апреля 2017 г., 16:04
С 3 апреля в эфире популярных радиостанций DFM и «Народного Радио» произошли изменения.
Стало известно, что у танцевальной радиостанции DFM впервые за долгое время появился новый ведущий - Владимир Рыбро. Не пропустите его эфиры по рабочим дням!
А на "Народном Радио" теперь новая ведущая новостей - Анастасия Петерсон. Подробности в эфире и в соцсетях на страницах DFM и "Народного Радио".