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Вот это поворот! На популярных радиостанциях DFM и «Народном Радио» произошли перемены!

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Народное Радио | ФОТО: Промо

С 3 апреля в эфире популярных радиостанций DFM и «Народного Радио» произошли изменения.

Стало известно, что у танцевальной радиостанции DFM впервые за долгое время появился новый ведущий - Владимир Рыбро. Не пропустите его эфиры по рабочим дням!

А на "Народном Радио" теперь новая ведущая новостей - Анастасия Петерсон. Подробности в эфире и в соцсетях на страницах DFM и "Народного Радио".

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