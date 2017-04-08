Лариса Гузеева с шиком обустроила загородный дом. Смотрите сами!

Известная актриса и ведущая Первого канала Лариса Гузеева и ее семья пятнадцать лет живет в подмосковном доме, который построил супруг звезды, ресторатор Игорь Бухаров, пишет СтарХит.
За это время Лариса Гузеева ни разу не показала свой особняк поклонникам. Теледива сделала исключение только для авторов программы «Идеальный ремонт», приняв решение переобустроить в доме кухню-гостиную.
Актриса попросила сделать ремонт в кухне-гостиной площадью 55 квадратных метров.
«Кухня совмещена с гостиной, пахнет едой. Мои домашние кривятся, раздражаются. Обедаем на веранде, - объяснила хозяйка дома. – И я прошу вас, чтобы здесь не было никакого хайтека. Все должно быть роскошно».
Семейство, по признанию Ларисы Гузеевой, бунтовало против ремонта. И дочь, и мама, и супруг телезвезды считают, что в их доме все идеально, и не хотят ничего менять. Но телеведущая решила, что это обновление нужно, в первую очередь, ей самой и рискнула.
Дизайнеры учли этот факт, и решили не менять общее направление помещения, предложив ремонт в викторианском стиле.
Помещение, как и просила хозяйка дома, стало парадным, роскошным и торжественным. Лариса Гузеева осталась довольна.
«Это гениально! Такая красота! Что-то невероятное просто. Как раз то, что мне и было нужно. Мне все очень нравится. Это просто в десятку. Все продумано, очень здорово! Спасибо всем, кто работал над этим проектом», - поблагодарила Лариса Гузеева авторов ее новой кухни-гостиной.
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