Лариса Гузеева с шиком обустроила загородный дом. Смотрите сами!

За это время Лариса Гузеева ни разу не показала свой особняк поклонникам. Теледива сделала исключение только для авторов программы «Идеальный ремонт», приняв решение переобустроить в доме кухню-гостиную.

Актриса попросила сделать ремонт в кухне-гостиной площадью 55 квадратных метров.

«Кухня совмещена с гостиной, пахнет едой. Мои домашние кривятся, раздражаются. Обедаем на веранде, - объяснила хозяйка дома. – И я прошу вас, чтобы здесь не было никакого хайтека. Все должно быть роскошно».

Семейство, по признанию Ларисы Гузеевой, бунтовало против ремонта. И дочь, и мама, и супруг телезвезды считают, что в их доме все идеально, и не хотят ничего менять. Но телеведущая решила, что это обновление нужно, в первую очередь, ей самой и рискнула.

Дизайнеры учли этот факт, и решили не менять общее направление помещения, предложив ремонт в викторианском стиле.

Помещение, как и просила хозяйка дома, стало парадным, роскошным и торжественным. Лариса Гузеева осталась довольна.

«Это гениально! Такая красота! Что-то невероятное просто. Как раз то, что мне и было нужно. Мне все очень нравится. Это просто в десятку. Все продумано, очень здорово! Спасибо всем, кто работал над этим проектом», - поблагодарила Лариса Гузеева авторов ее новой кухни-гостиной.

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