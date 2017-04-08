Филипп Киркоров представил публике неизвестного брата

Неожиданной новостью исполнитель поделился с подписчиками в социальной сети Instagram. Киркоров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с загримированным юмористом и телеведущим Гариком Харламовым.

"В преддверии праздника состоялась удивительная встреча с моим братом-близнецом, с которым нас разлучили в детстве... знакомьтесь, Гарик Бедрос Харламов!" – пошутил артист. Подписчики певца оценили его юмор. "Вот прям не отличить. Или вы братья", – пишет один из пользователей сети.

Многие комментаторы отметили хорошую физическую форму Киркорова. Его "брату-близнецу" же наоборот советовали сбросить вес. "Не помешало бы двойнику немного похудеть! Филипп просто очаровашка – столько энергии в нем!" – выразил мнение один из пользователей. "С гастролями поездишь еще не так похудеешь", – считает другой комментатор.