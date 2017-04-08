Илона Калдре резко осудила знаменитого российского актера: это гаденько…
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8 апреля 2017 г., 15:05
Эстонская ясновидящая, победитель Прибалтийской битвы и Финалист Международной битвы Илона Калдре выразила свое мнение по поводу скандального заявления телеведущего Михаила Пореченкова, который в одном из недавних интервью сказал, что все, происходящее в шоу «Битва экстрасенсов», является ложью.
Популярный актер и бывший ведущий семи сезонов «Битвы экстрасенсов» Михаил Пореченков заявил, что популярную передачу нельзя назвать правдивой: «Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю».
По мнению эстонской ясновидящей Илоны Калдре, такое поведение как минимум непорядочно и совершенно нелогично.
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