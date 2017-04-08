Когда ведущую «Танцевального рая» Катюшу окружили эти финские стриптизеры, она едва не обомлела… Но тут один из них начал говорить по-русски!

Сразу два важных события отмечали гости мероприятия – Международный женский день и 8-ой день рождения любимой вечеринки!

Милых женщин встречали цветами и сладостями и провожали в мир праздника и веселья. Главным событием «сказочной ночи» стало выступление настоящих викингов 21 века «Scandinavian HUNKS» (Финляндия). Горячее мужское эротическое шоу погрузило в мир страсти и желаний, разрушило все преграды и даже самое холодное сердце Снежной Королевы растаяло от накалившейся атмосферы.

Праздничный торт, воздушные шары, радость и веселье объединили гостей клуба в общей обстановке празднования Дня Рождения любимой вечеринки и Международного женского дня!

Особой феерии вечеру добавили сексуальные и зажигательные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга!

Ведущая «Танцевального рая» Катбша отважилась заглянуть в гримерку к стиптизерам и узнала об их впечатлениях. Смотрите видео!

ВНИМАНИЕ! Следующий «Танцевальный рай» пройдет в пятницу, 5 мая, которая стартует в новом клубе «CATHOUSE Concert Hall», где с новой программой выступит любимчик публики Джиган!