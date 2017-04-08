Подготовка полным ходом: в Эстонии снимают открытку для «Евровидения» (фото)

Помимо репетиций выступления и работы со стилистами, эстонским певцам также нужно стать героями приветственной видеооткрытки для конкурса.

В своем Instagram Лаура решила поделиться с поклонниками фото со съемок ролика.

Напомним, что Лаура Пылдвере однажды уже представляла Эстонию на «Евровидении» в 2005 году в составе группы Suntribe.

В этот раз Лаура и Койт выступят во втором полуфинале конкурса под номером 18.

A post shared by Laura Põldvere (@paulamustikas) on Apr 7, 2017 at 3:35am PDT