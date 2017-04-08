Подготовка полным ходом: в Эстонии снимают открытку для «Евровидения» (фото)
8 апреля 2017 г., 12:08
Койту Тооме и Лауре Пылдвере некогда расслабляться! Подготовка к песенному конкурсу «Евровидение», который пройдет в Киеве уже в мае этого года, идет полным ходом!
Помимо репетиций выступления и работы со стилистами, эстонским певцам также нужно стать героями приветственной видеооткрытки для конкурса.
В своем Instagram Лаура решила поделиться с поклонниками фото со съемок ролика.
Напомним, что Лаура Пылдвере однажды уже представляла Эстонию на «Евровидении» в 2005 году в составе группы Suntribe.
В этот раз Лаура и Койт выступят во втором полуфинале конкурса под номером 18.