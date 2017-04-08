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Подготовка полным ходом: в Эстонии снимают открытку для «Евровидения» (фото)

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ФОТО: Instagram

Койту Тооме и Лауре Пылдвере некогда расслабляться! Подготовка к песенному конкурсу «Евровидение», который пройдет в Киеве уже в мае этого года, идет полным ходом!

Помимо репетиций выступления и работы со стилистами, эстонским певцам также нужно стать героями приветственной видеооткрытки для конкурса.

В своем Instagram Лаура решила поделиться с поклонниками фото со съемок ролика.

Напомним, что Лаура Пылдвере однажды уже представляла Эстонию на «Евровидении» в 2005 году в составе группы Suntribe.

В этот раз Лаура и Койт выступят во втором полуфинале конкурса под  номером 18.

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