Вот кто заслужил лавры лучших любовников! Самые страстные знаки Зодиака

Предлагаем твоему вниманию обзор сексуальных потребностей знаков Зодиака, пишет esotericblog.ru.

Теперь ты будешь знать, чего следует ожидать от партнера и как удовлетворить его желания. Самые сексуальны знаки зодиака — как на ладони…

Овен (20 марта — 19 апреля)

Представители этого знака зодиака без сомнений завоевали первенство, если речь идет о постельных делах. Слабость всех Овнов — поцелуи. Пылкие и страстные, невероятные любовники, они привыкли держать всё под контролем и сполна отдаваться желанию.

Такому неугомонному партнеру подойдет такой же темпераментный и ненасытный человек, готовый на эксперименты. Уж поверьте, когда речь заходит о сексе, этот знак зодиака способен на многое.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Большие любители поразвлечься, ценители процесса, Тельцы отдадут предпочтение длительному сексу, в котором испытают весь спектр эмоций. Волнующий тембр голоса Тельцов сведет с ума любую женщину. Телец — это знак зодиака, который любит доминировать.

В то же время с представителями этого знака ты можешь быть спокойна, ведь партнера надежнее не найдешь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это невероятные любовники, которые сводят с ума одним лишь касанием. Такому умению флиртовать можно только позавидовать. Если твой любовник или любовница — Близнец, ты точно забудешь об обыденности в постели! Близнецы — большие любители спонтанности, у них всегда творческий подход к делу.

Единственным недостатком этого знака зодиака можно считать болтливость, неугомонное желание рассказать о своих сексуальных похождениях.

Рак (21 июня — 22 июля)

Самый чувственный знак зодиака. Нежны и эмоциональны, противники всего грубого и вульгарного. Чтобы покорить Рака, будь изящным и ласковым. Партнершам Рака несказанно повезло, ведь люди этого знака всегда стремятся к глубоким отношениям с любимым человеком и делают всё, чтобы удовлетворить свою половинку.

Представителей этого знака зодиака ты сможешь привести к наслаждению с помощью секс-игрушек.

Лев (23 июля — 22 августа)

Когда речь заходит о красоте, комплиментах и внимании, на первом месте оказываются Львы. Представители этого знака — большие эстеты, именно с ними ты познаешь вкус любви. Страсть съедает этих мужчин изнутри, они стремятся к драме, накалу страстей.

Кроме того, что Львы не прочь полюбоваться собой, они еще и большие любители снять процесс на видео.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы — безнадежные романтики, для них важно всё, вплоть до мелочей. Ты покоришь этот знак с помощью нежности, романтических ужинов, подарков, писем. Деву нужно обнимать, ласкать, целовать. Прелюдия — это необходимый атрибут близости.

Девы стремятся к познанию нового, часто черпают вдохновение из книг и стараются тут же применить новые знания на практике.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Интимная близость занимает в жизни Весов одно из важных мест. Отношения с представителями этого знака зодиака всегда подкреплены чувствами. Весы — сторонники естественности, они сентиментальны и романтичны.

Мужчины-Весы всегда позаботятся о своей партнерше, окружат ее добротой и лаской. Вместе с тем Весы не прочь поэкспериментировать и привнести нотку веселья в отношения.