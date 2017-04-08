Вот кто заслужил лавры лучших любовников! Самые страстные знаки Зодиака

Еще с давних времен мы прибегаем к помощи астрологии. У этой науки найдется ответ на любой вопрос. Интимная жизнь не исключение! Астрология поможет тебе раскрыть самые потаенные аспекты сексуальной жизни знаков зодиака и найти подходящего партнера.
Предлагаем твоему вниманию обзор сексуальных потребностей знаков Зодиака, пишет esotericblog.ru.
Теперь ты будешь знать, чего следует ожидать от партнера и как удовлетворить его желания. Самые сексуальны знаки зодиака — как на ладони…
Овен (20 марта — 19 апреля)
Представители этого знака зодиака без сомнений завоевали первенство, если речь идет о постельных делах. Слабость всех Овнов — поцелуи. Пылкие и страстные, невероятные любовники, они привыкли держать всё под контролем и сполна отдаваться желанию.
Такому неугомонному партнеру подойдет такой же темпераментный и ненасытный человек, готовый на эксперименты. Уж поверьте, когда речь заходит о сексе, этот знак зодиака способен на многое.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Большие любители поразвлечься, ценители процесса, Тельцы отдадут предпочтение длительному сексу, в котором испытают весь спектр эмоций. Волнующий тембр голоса Тельцов сведет с ума любую женщину. Телец — это знак зодиака, который любит доминировать.
В то же время с представителями этого знака ты можешь быть спокойна, ведь партнера надежнее не найдешь.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это невероятные любовники, которые сводят с ума одним лишь касанием. Такому умению флиртовать можно только позавидовать. Если твой любовник или любовница — Близнец, ты точно забудешь об обыденности в постели! Близнецы — большие любители спонтанности, у них всегда творческий подход к делу.
Единственным недостатком этого знака зодиака можно считать болтливость, неугомонное желание рассказать о своих сексуальных похождениях.
Рак (21 июня — 22 июля)
Самый чувственный знак зодиака. Нежны и эмоциональны, противники всего грубого и вульгарного. Чтобы покорить Рака, будь изящным и ласковым. Партнершам Рака несказанно повезло, ведь люди этого знака всегда стремятся к глубоким отношениям с любимым человеком и делают всё, чтобы удовлетворить свою половинку.
Представителей этого знака зодиака ты сможешь привести к наслаждению с помощью секс-игрушек.
Лев (23 июля — 22 августа)
Когда речь заходит о красоте, комплиментах и внимании, на первом месте оказываются Львы. Представители этого знака — большие эстеты, именно с ними ты познаешь вкус любви. Страсть съедает этих мужчин изнутри, они стремятся к драме, накалу страстей.
Кроме того, что Львы не прочь полюбоваться собой, они еще и большие любители снять процесс на видео.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы — безнадежные романтики, для них важно всё, вплоть до мелочей. Ты покоришь этот знак с помощью нежности, романтических ужинов, подарков, писем. Деву нужно обнимать, ласкать, целовать. Прелюдия — это необходимый атрибут близости.
Девы стремятся к познанию нового, часто черпают вдохновение из книг и стараются тут же применить новые знания на практике.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Интимная близость занимает в жизни Весов одно из важных мест. Отношения с представителями этого знака зодиака всегда подкреплены чувствами. Весы — сторонники естественности, они сентиментальны и романтичны.
Мужчины-Весы всегда позаботятся о своей партнерше, окружат ее добротой и лаской. Вместе с тем Весы не прочь поэкспериментировать и привнести нотку веселья в отношения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
К Скорпионам тяготеют все женщины, это по праву самый сексуальный знак зодиака! Скорпионы невероятно обаятельны. Они всегда знают, что именно нужно их партнерше. Будьте готовы к тому, что в постели эти мужчины ненасытны.
Скорпионы пользуются своим положением и умело управляют женщинами. Эти мужчины — большие приверженцы экзотики и экспериментов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Самый неординарный знак зодиака, с представителями которого точно не соскучишься. Стрельцы игривы и раскрепощены. Они не боятся экспериментов и приветствуют новшества. Таких партнеров сложно назвать надежными, ведь они так стремятся к независимости.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Для представителей этого знака зодиака любовь и интимная близость — одно целое. Только добившись доверия таких, на первых взгляд, неприступных мужчин, можно их раскрепостить. С представителями этого знака зодиака действуй медленно и осторожно.
В награду за свое терпение получишь страстного и преданного любовника, который удовлетворит все твои желания и фантазии.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Представители этого знака зодиака в первую очередь ценят духовную сторону. Водолеи не очень требовательны в постельных делах, часто поддаются влиянию партнерши. Этот знак зодиака не подходит женщинам, которые ожидают от мужчины сексуальных подвигов и экспериментов.
Рыбы (19 февраля — 19 марта)
Рыбы тяготеют к стабильности и спокойствию. Представители этого знака зодиака подойдут более активным женщинам, которые смогут направлять и побуждать партнера к действию. Мужчины-Рыбы очень эмоциональны и заботливы, готовы на эксперименты ради любимой женщины.
Поделись с друзьями этим занимательным астрологическим исследованием — им наверняка будет интересно!