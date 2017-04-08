Эта женщина изменяла мужу, потому что «слишком сексуальна для него»... Вот, к чему она пришла в 40 лет!

Когда Джулия выходила замуж, она совсем не считала себя красавицей. Но потом она расцвела и осознала свою сексуальность. Это заметил и муж, который на фоне ее стал более неуверенным и ревнивым.

Джулии было 26, когда она выходила замуж в 1989 году. Хотя он думала, что любит мужа, вскоре чувства прошли, когда она видела, что ее добиваются много других мужчин. И вот, спустя 1,5 года, один из них все-таки соблазнил ее.

«Я искренне верила, что мой муж был любовью всей моей жизни, но спустя 1,5 года после свадьбы все было кончено. Все потому что я чувствовала внимание и соблазн от других, которым не могла сказать «Нет».

Ее новый роман долго не продлился. Карма настигла ее, и этот горячий мужчина, ради которого она бросила мужа, видимо, оказался слишком красив даже для нее, так что вскоре променял Джулию на другую.

Эта женщина, Джулия Стефенсон, взорвала западную блогосферу своей статьей о том, как она считала себя слишком красивой, чтобы оставаться верной своему мужу.

Когда Джулия выходила замуж, она совсем не считала себя красавицей. Но потом она расцвела и осознала свою сексуальность. Это заметил и муж, который на фоне ее стал более неуверенным и ревнивым.

Джулии было 26, когда она выходила замуж в 1989 году. Хотя он думала, что любит мужа, вскоре чувства прошли, когда она видела, что ее добиваются много других мужчин. И вот, спустя 1,5 года, один из них все-таки соблазнил ее.

«Я искренне верила, что мой муж был любовью всей моей жизни, но спустя 1,5 года после свадьбы все было кончено. Все потому что я чувствовала внимание и соблазн от других, которым не могла сказать «Нет».

Ее новый роман долго не продлился. Карма настигла ее, и этот горячий мужчина, ради которого она бросила мужа, видимо, оказался слишком красив даже для нее, так что вскоре променял Джулию на другую.

Это сильно задело самооценку женщины, она страдала и жалела, что бросила мужа, но потом простила себя, прочитав одно исследование ученых.

Гарвардские специалисты выяснили, что у красивых людей меньшие шансы на длительные отношения. Например, когда участниц эксперимента попросили оценить внешнюю привлекательность 200 мужчин на фото, самыми красивыми оказались те, кто, как выяснилось в итоге, был разведен и был в браке меньше всего лет.

По словам Стефенсон, быть красивой, да еще и молодой — это огромный риск для любых отношений. Постоянные соблазны заставляли ее думать, что есть что-то лучше.

«Тот факт, что я привлекательная, означает, что меня всегда окружали мужчины, желающие отвлечь меня от мужа. И чем больше я получала предложений, тем больше думала, что действительно есть что-то лучше».

Тем не менее, вплоть до 42 лет Джулия прыгала из отношений в отношения.

«Когда появлялись трудности в отношениях, у меня никогда не было мотивации пытаться работать над ними. Я просто уходила к другому. Будучи красивой женщиной, я никогда не боялась остаться одна. Всегда был кто-то другой красивый и привлекательный, готовый принять меня в свои объятия».

Последние несколько лет женщина замужем за новым избранником, и пока не собирается уходить. Она говорит, что уже хочет осесть. Джулия ни о чем не жалеет, но уверенна, что если бы она была менее красива, то у нее были бы более счастливые и длительные отношения.