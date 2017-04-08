Лазарева суббота 2017: что нужно успеть сделать в этот день и чем заниматься нельзя

Перед Пасхой православные люди соблюдают пост. Длится он 40 дней — именно столько времени Иисус страдал в пустыни от искушения Дьяволом. День воспоминания Лазарева воскрешения отсчитывается от поста — это шестая суббота Великого воздержания.

В 2017 году шестая неделя поста приходится на 3-9 апреля, значит, празднуем Лазареву субботу мы 8 апреля. Это торжество посвящено великому чуду, которое сотворил Иисус.

Традиции и ритуалы в праздник Святого Лазаря

Этот день символизирует спасение и обретение жизни после смерти праведных людей. Господу подвластна не только наша жизнь, но и смерть. Лазарева суббота вселяет в наши сердца надежду на будущее.

Празднество приходится на конец Великого поста, от многих продуктов стоит отказаться, поэтому к столу допускается только некоторая пища: рыбные блюда, икра, блины, гречка и вино. На следующий день отмечается Вербное воскресенье, поэтому в Лазареву субботу все освящают вербные ветки, символизирующие воскрешение: это дерево начинает цвести раньше остальных после долгих холодов. Есть поверье, что несильный удар этой веткой принесет здоровье и благополучие на весь следующий год.

Люди всех возрастов проводят ритуальные обряды, с помощью которых можно привлечь любовь и исполнить свои желания. Освященные ветки вербы должны лежать подле иконы: загадывая желание, нужно оторвать от веточки три почки и съесть их, запив святой водой, думая о том, что вы хотите получить. Однако такой ритуал можно сделать только один раз, поэтому к выбору желания стоит подойти очень серьезно. Наибольшей силой верба обладает в полночь.

Что нельзя делать

Лазарева суббота — это особый день, в который нельзя выполнять тяжелую работу. Это является большим грехом.

Также нельзя употреблять спиртные напитки (исключение составляет лишь вино, которое допускается в небольших количествах).

Нельзя употреблять скоромную еду, топтать ногами крошки от пищи, которые упали на пол.

Что же касается досуга, категорически запрещено охотиться, праздновать торжество, в том числе свадьбу и дни рождения, заниматься сексом, петь и танцевать.

Домашнюю работу нужно перенести на другой день, так как запрещено заниматься рукоделием, работой в огороде, строительством, стирать, гладить, мыться и делать уборку. Ни в коем случае не деритесь, не ссорьтесь и не отказывайте людям в их просьбе.