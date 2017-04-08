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Россиянке отказали в работе по очень необычной причине... Но она не растерялась! (фото)

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ФОТО: Скриншот с Twitter

Жительнице Екатеринбурга по имени Мария не удалось устроиться в салон красоты, поскольку работодателю не понравились ее фото в образе персонажа «Звездных войн» Дарта Мола и снимки собак. Об этом в Twitter рассказала ее знакомая, передает Лента.ру.

Девушка опубликовала ответ работодателя. Рассматривавшая резюме женщина отметила, что соискательница очень творческая особа, но ее как православную насторожили некоторые образы Марии. Приятельница опубликовала фотографию девушки в одном из таких образов.

На решение о приеме на работу повлияли и фотографии собак в профиле Марии.

История екатеринбурженки приобрела вирусный эффект. Скриншоты переписки с работодателем распространяются в соцсетях и в Telegram-каналах, на ее историю обратили внимание СМИ. Подруга призналась, что после трехсотого ретвита она перестала следить за личными упоминаниями в сети, потому что «началась полная вакханалия».

В результате Мария получила три предложения о работе, в том числе и в Москве, ей начали поступать предложения о телесъемках, правда, четыре таких предложения она отклонила.

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