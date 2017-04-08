Четыре продукта, которые можно употреблять, даже если они заплесневели

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему плесневые сорта сыров считаются элитными и стоят очень дорого, но другие заплесневелые продукты мы с отвращением спешим выбросить его в мусор?
Оказывается, некоторые заплесневелые продукты все еще пригодны к употреблению. Перед вами четыре случая, когда плесень на продуктах не опасна, пишет Маркетиум.
Что такое плесень и насколько она опасна?
Плесень – это налет, образуемый микроскопическими грибами на различных поверхностях. Споры плесневых грибов всегда находятся в воздухе, но для здорового человека они не опасны. Пища является отличной средой обитания для плесневых грибов, поэтому, попав на ее поверхность, они начинают быстро и активно размножаться. Некоторые виды плесени, выращенные в специальных условиях под наблюдением специалистов, мы называем благородными. Как раз такая плесень и обитает на элитных сырах. Она не опасна для здоровья, если употреблять ее в небольших количествах.
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Что касается спор обычных плесневых грибов, то они выделяют особые ядовитые вещества — микотоксины, поэтому, попав в организм человека с пищей, они могут нанести большой вред здоровью.
Какие продукты ни в коем случае нельзя есть, если на них появилась плесень:
- бекон;
- сосиски;
- мягкие сорта сыров, творог, сметану, йогурт;
- варенья и повидла;
- мягкие фрукты и овощи (персики, груши, помидоры);
- выпечку;
- орехи.
И все-таки плесень на некоторых продуктах не является признаком того, что они испорчены. Эти продукты можно употреблять в пищу, если «с запасом» обрезать плесень на них.
1. Твердые сорта салями
2. Твердый сыр
3. Твердые фрукты
4. Твердые овощи
Если продукт твердый и не очень сочный, плесневым грибам будет очень трудно пробраться в его глубокие слои. Поэтому достаточно будет просто срезать заплесневевшую часть так, чтобы нож не соприкасался с пораженным участком. После этого положите продукты в другую емкость или оберните чистой пленкой. Еще безопасней будет употреблять эти продукты в термически обработанном виде.
Кроме того, продукты, на которых появилось хотя бы маленькое пятнышко плесени, не стоит употреблять аллергикам, беременным женщинам и маленьким детям. Если вы сомневаетесь, можно ли употреблять продукт в пищу, лучше не рискуйте и выбросите его!