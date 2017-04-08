Победитель «Битвы экстрасенсов» устроил громкий скандал в самолете

Исполнительница не узнала звезду скандально известного шоу, а потому назвала Свами хамом и чудовищем, не боясь мести колдуна. Афине не понравилось, что мужчина вел себя вызывающе, заботясь исключительно о собственном благополучии.

Певица поделилась в Instagram видео, на котором запечатлен отворачивающийся от камеры экстрасенс. Женщина демонстративно критикует Даши, в то время как он пытается воздействовать на стюардессу. Бортпроводница магическим вибрациям не поддалась, потому как в результате конфликта победу праздновала Афина.

"Бывают автохамы, но еще бывают самолетные хамы, ну типа быдло наше....родное...и тошнит от таких товарищей. Ну чтобы было понятнее: я свое место отдала семье с грудным ребенком, а сама села на свободный ряд, через 15 минут это чудовище (человеком,тем более мужчиной не назвать) нагло село на место и сказал типа идите барышня на, я здесь буду спать! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – восстановила ход событий петербургская артистка.

Позднее Афина удалила снимок из своего микроблога.

Афину возмутил эгоизм победителя "Битвы экстрасенсов". "Ему было плевать, что я отдала свое место малышу и что я женщина и что это ни его место, – негодует исполнительница. – Он вызвал!!!!! старшего бортпроводника и она ему культурно пояснила,,,типа,идите вы, дядя, на улицу, если вас что-то не устраивает (она видела ситуацию в самом Ее зачинании)".

Участница конфликта сказала стюардессе спасибо за то, что она встала на ее сторону, а Свами остался с носом. "Выражаю человеческую благодарность Настюше с того борта!! Итог....огорчил до тошноты, что, увы, есть еще такие, и ушел на свое место!!! Позор таким нелюдям!!! Может, кто-то знает то чудовище? Простите но эмоции зашкаливают, поэтому так подробно описала. Ну а мы полетели домой, йохууууууу, с Богоми да пребудет он с нами в такой святой праздник!!!" – миролюбиво закончила свою интернет-жалобу Афина.