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Поздравляем! Певица Натали родила третьего ребенка

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Певица Натали | ФОТО: Instagram/natali_star74

Певица Натали празднует пополнение в семье. Сегодня, седьмого апреля, артистка в третий раз стала матерью.

Она подарила своему супругу очаровательного сына. В отличие от многих знаменитостей, она не стала уезжать в зарубежную клинику, а выбрала роддом на севере столицы. Мальчик появился на свет весом 3500 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Никто не мог определить, когда Наташе точно предстоит рожать. Это в первую беременность легко сказать, а с третьей гораздо сложнее. Сегодня она поехала к врачу, решила остаться там, а вечером родила! Так что это случилось неожиданно», - рассказал «СтарХиту» супруг артистки Александр.

34-летняя певица счастлива и уже принимает поздравления от родных и близких людей. Сейчас мама и новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке из роддома.

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