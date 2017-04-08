Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 8 апреля

Возможны серьезные разочарования в личной жизни, влюбленным трудно будет понять друг друга, даже если их связывают самые теплые и прочные отношения, передает Дворец.

Снижается деловая активность. В этот день не стоит проводить важных переговоров, обсуждать вопросы сотрудничество. Нежелательно также заниматься работой, требующей абсолютной сосредоточенности и высокой точности действий. Все поступки должны быть хорошо обдуманными, полагаться на интуицию, внезапные озарения и гениальные идеи не приходится. Только тем, кто привык преодолевать трудности и философски относиться к любым невзгодам, удастся в течение всего дня сохранить оптимизм и уверенность в себе.

Овен

Не ждите легких побед – этот день может стать для вас настоящим испытанием на прочность. Нужно проявить немало упорства и настойчивости, чтобы добиться своего. Недоброжелатели более обычного изобретательны и энергичны, вам же придется воспользоваться весьма нетривиальными методами, чтобы одержать верх над ними. Стоит отдать предпочтение самостоятельной работе: воспользовавшись помощью со стороны, вы ограничите свои возможности.

Отношения в семье не приносят радости, приходится в одиночку заниматься решением общих проблем. Постарайтесь не ждать слишком многого от любимого человека, иначе разочарование неизбежно. День характеризуется снижением жизненного потенциала, однако от посещения спортзала или активного отдыха отказываться не стоит – разумные нагрузки поднимут вам настроение.

Телец

Ситуация складывается достаточно благоприятная, а при известной изобретательности вы сможете превратить ее в по-настоящему замечательную. Первоочередная задача – найти новых союзников. За этим дело не станет, поскольку обаяние ваше сегодня безгранично и почти всесильно. Этот день отлично подходит для проведения любых переговоров и деловых встреч, а также разнообразных семинаров, конференций и презентаций. Стоит воспользоваться возможностью обсудить профессиональные вопросы с неформальной обстановке: возможны неожиданные предложения о сотрудничестве или смене работы.

Очень полезными окажутся советы родственников, да и в целом общение с членами семьи обещает быть приятным и поднимающим настроение. Не исключены и благоприятные перемены в романтических отношениях, однако здесь рассчитывать на легкие победы не приходится – приложить некоторые усилия все же придется.

Близнецы

Решение даже самых простых профессиональных задач потребует терпения и изобретательности. День не назовешь простым, но вам удастся и преодоление трудностей превратить в увлекательное и интересное дело. К сожалению, на поддержку близких рассчитывать не приходится: сегодня они вряд ли благосклонно отнесутся к вашим идеям и одобрительно оценят совершенные поступки. Замечания любимого человека могут показаться на удивление обидными; постарайтесь, по крайней мере, не отвечать на них в том же тоне.

Финансовая ситуация не слишком хороша, многим представителям знака придется сократить расходы. Однако это никак не скажется на вашем образе жизни; по крайней мере, отказываться от запланированных удовольствий и развлечений не придется.

Рак

Весьма сильно выражено влияние негативных тенденций, однако Раки выберут верную линию поведения, благодаря чему и с трудностями смогут справиться относительно быстро. Старайтесь не рисковать по пустякам, особенно если речь идет о крупных сделках. Нельзя слепо доверять новым партнерам, подписывать какие-либо документы, не изучив их досконально. Отношения с коллегами сказываются непросто; борясь за справедливость и отстаивая свои принципы, вы наживете себе врагов.