Юная возлюбленная Дмитрия Тарасова снялась в соблазнительном видео

Развод Тарабузиков, как прозвали пару поклонники, был громким и сопровождался многочисленными скандалами, потому и новые отношения спортсмена не перестают обсуждать в сети. Кто-то называет Костенко разлучницей и винит Тарасова за то, что тот так быстро нашёл себе новую девушку.+

Однако во время программы "Прямой Эфир" знакомые девушки рассказали противоположное: "Она нам показалась очень честной, открытой, отзывчивой девочкой. Никакой алчности и звездности в ней я не замечала. Даже на день рождения к Тарасову она пришла в платье за две тысячи рублей. А еще она слишком гордая и воспитанная, чтобы быть разлучницей".

Сама же юная модель не обращает внимание на сплетни и продолжает свою карьеру. Недавно она опубликовала на личной странице в социальной сети видеоролик, снятый во время фотосессии. На кадрах видео юная девушка позирует в струящемся платье-комбинации с розой в руках. Примечательно, что девушка отключила комментарии под записью. Вероятно, это сделано для того, чтобы избежать новых обвинений и нападок.