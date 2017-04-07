Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Дана Борисова сообщила своим подписчикам, что отпускает свою дочку Полину к отцу в Испанию, передает 7d.org.ua. Звезда написала: «Она через несколько часов улетит в Испанию, где у ее папы дом, а я буду ее ждать». Ранее Дана Борисова выступала против общения Полины с Андреем, но спустя некоторое время они возобновили общение.