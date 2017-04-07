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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

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Дана Борисова. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Недавно телеведущая Дана Борисова развелась с бизнесменом Андреем Тищенко. Теперь она готовится к прощанию с дочерью.

Дана Борисова сообщила своим подписчикам, что отпускает свою дочку Полину к отцу в Испанию, передает 7d.org.ua. Звезда написала: «Она через несколько часов улетит в Испанию, где у ее папы дом, а я буду ее ждать». Ранее Дана Борисова выступала против общения Полины с Андреем, но спустя некоторое время они возобновили общение.

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