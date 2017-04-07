Вот это эмоции! Такой Керсти Кальюлайд вы еще не видели

Сегодня на этом аккаунте появился забавный фотоколлаж. Снимки эти были сделаны 16 января прошлого года на конференции, в ходе которой обсуждалось будущее Эстонии. Вы только посмотрите, какая живая мимика была у Керсти Кальюлайд в ходе обсуждения! Впрочем, это и есть главная цель фан-странички Кальюлайд – показать, что наш президент совсем не холодная и сдержанная эстонка, а очень живая, эмоциональная и выразительная.

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