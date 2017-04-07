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Порошенко предложили за Самойлову миллиард

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ФОТО: Коллаж Limon.ee/Scanpix

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложило президенту Украины Петру Порошенко миллиард рублей. За эти деньги глава государства должен пустить российскую певицу Юлию Самойлову на музыкальный конкурс "Евровидение" в Киеве, сообщает Lenta.

Сеть ресторанов направила в администрацию украинского президента письмо с просьбой о том, чтобы Петр Порошенко разрешил Юлии Самойловой въезд на Украину. Допуск певице требуется только на время проведения "Евровидения".

Если украинский лидер согласится на это, известная компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей. В «Бургер Кинг» уточнили, что проект будет реализовываться в рамках ее благотворительной программы в России.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым.

Российский «Бургер Кинг» не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу «Зенит» 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Представители клуба ответили на это троллингом.

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