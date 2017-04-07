Порошенко предложили за Самойлову миллиард

Сеть ресторанов направила в администрацию украинского президента письмо с просьбой о том, чтобы Петр Порошенко разрешил Юлии Самойловой въезд на Украину. Допуск певице требуется только на время проведения "Евровидения".

Если украинский лидер согласится на это, известная компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей. В «Бургер Кинг» уточнили, что проект будет реализовываться в рамках ее благотворительной программы в России.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым.

Российский «Бургер Кинг» не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу «Зенит» 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Представители клуба ответили на это троллингом.