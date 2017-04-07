Кровь стынет в жилах: мужчина вызвал бурю осуждения в Сети за эти фото с дочерью

Житель Дублина Стивен Кроули (Stephen Crowley) опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий дочери, на которых с помощью фотошопа поместил ребенка в опасные ситуации. На это обратило внимание издание Mashable.
Мужчина намеренно выложил снимки, где дочь сидит с ножом в руке или в опасной близости к включенной плите, чтобы привлечь хейтеров, пишет Лента.ру. Многие не заметили, что фото отредактированы, и принялись обвинять Кроули в том, что он безответственный отец.
Необычное увлечение отца заметили многие западные СМИ. В комментарии Mashable Кроули рассказал, что его полуторагодовалая дочь Ханна пережила химиотерапию и пересадку костного мозга.
Девочка страдала редким расстройством иммунитета, из-за чего первые месяцы жизни провела в больницах.
В данный момент ирландец наверстывает упущенное и фотографирует девочку как можно чаще. Вызывающие негодование снимки он решил использовать для привлечения внимания к организации Be The Match, которая занимается коммуникацией между больными людьми и донорами костного мозга.
Кроули также признался, что выкладывает опасные фото с дочерью, чтобы «пощекотать нервы» родственникам.