Кровь стынет в жилах: мужчина вызвал бурю осуждения в Сети за эти фото с дочерью

Мужчина намеренно выложил снимки, где дочь сидит с ножом в руке или в опасной близости к включенной плите, чтобы привлечь хейтеров, пишет Лента.ру. Многие не заметили, что фото отредактированы, и принялись обвинять Кроули в том, что он безответственный отец.

A post shared by Stephen Crowley (@steecrowley) on Mar 26, 2017 at 5:52am PDT

Необычное увлечение отца заметили многие западные СМИ. В комментарии Mashable Кроули рассказал, что его полуторагодовалая дочь Ханна пережила химиотерапию и пересадку костного мозга.

A post shared by Stephen Crowley (@steecrowley) on Jan 25, 2017 at 12:04pm PST

Девочка страдала редким расстройством иммунитета, из-за чего первые месяцы жизни провела в больницах.

A post shared by Stephen Crowley (@steecrowley) on Jan 6, 2017 at 12:22pm PST

В данный момент ирландец наверстывает упущенное и фотографирует девочку как можно чаще. Вызывающие негодование снимки он решил использовать для привлечения внимания к организации Be The Match, которая занимается коммуникацией между больными людьми и донорами костного мозга.

A post shared by Stephen Crowley (@steecrowley) on Nov 26, 2016 at 11:08am PST

Кроули также признался, что выкладывает опасные фото с дочерью, чтобы «пощекотать нервы» родственникам.