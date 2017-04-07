Горе мое, горе: названы три самых несчастных знака Зодиака

Действительно, если оглянуться вокруг, можно подумать, что некоторые люди просто рождены для счастья, тогда как другие лишены этого дара. Возможно все дело во влиянии звезд? Ученые Гарвардского университета провели ряд статистических исследований, которые позволили выделить три наиболее несчастливых знака Зодиака. Кто они и в чем их несчастье?

3. Дева

Это довольно напряженный и сосредоточенный знак Зодиака, которому совсем не помешало бы хоть немного расслабиться, отбросить в сторону лишнюю нервозность и скинуть груз ответственности, который эти личности сами же взваливают на себя. Если бы не тяжелый характер, Девы вполне могли бы быть счастливыми людьми, однако они сами выбирают для себя роль жертв и великомучеников, а затем несут этот крест на протяжении всей жизни. Справедливости ради стоит добавить, что удача редко улыбается Девам, а поэтому всё, что эти люди получают в жизни, является результатом их тяжелой и напряженной работы.

2. Рак

Личности, которые были рождены под знаком Рак, также редко называют себя счастливыми людьми. Действительно, у них довольно много психологических проблем, связанных с повышенной мнительностью. Раки часто сомневаются в себе, в своих силах, возможностях и даже в собственной внешности. Кроме того, люди, родившиеся под знаком Рака, легко поддаются соблазнам вредных привычек, избавиться от которых крайне затруднительно. Их покладистый характер не позволяет им управлять людьми, чаще они оказываются в роли подчиненных, что, безусловно, влияет на их самолюбие, делая их глубоко несчастными. И даже в семейной жизни эти люди почти всегда на вторых ролях, что, конечно же, не добавляет им радости жизни.

1. Рыбы

Согласно опросу более 10 000 человек, реже всего называют себя счастливыми представители знака Рыбы. В большинстве своем эти личности являются интровертами, а значит, углублены в себя. Их самоанализ нередко переходит в самокритику и самобичевание. Тут большое влияние имеет неуверенность в себе. Рыбам не хватает рядом человека, который бы подбадривал и постоянно направлял этих людей, подсказывал и всячески помогал. Если такой человек имеется, то рыбы из разряда несчастных личностей могут перекочевать даже в разряд «счастливчиков». Кроме того, очень часто Рыбам недостает понимания окружающих, они особенно людей, которые мыслят слишком приземлено. По этой причине таким личностям редко удается найти родственную душу, а значит, многие Рыбы обречены на одиночество.