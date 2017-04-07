Мы знали, что она что-то скрывает: журналисты раскрыли секрет молодости Анне Вески
7 апреля 2017 г., 13:47
Анне Вески выглядит превосходно и гораздо моложе своих лет, а секрет молодости популярная певица скрывает у себя в саду.
Речь идет о березовом соке – любимом весеннем напитке Анне Вески.
«За сутки из одного дерева вытекает до трех литров сока. Это божественный напиток!» – рассказывает Анне Вески журналу Kroonika. Певица говорит, что березовый сок – отличное лекарство более чем при 101 заболевании. Также это отличное профилактическое средство, которое выводит из организма вредные вещества.
Анне Вески советует всем жителям Эстонии пить березовый сок. И стоит только взглянуть на сияющую Вески, как хочется бежать в соседний лес за чудо-эликсиром.