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Мы знали, что она что-то скрывает: журналисты раскрыли секрет молодости Анне Вески

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ФОТО: Promo

Анне Вески выглядит превосходно и гораздо моложе своих лет, а секрет молодости популярная певица скрывает у себя в саду.

Речь идет о березовом соке – любимом весеннем напитке Анне Вески.

«За сутки из одного дерева вытекает до трех литров сока. Это божественный напиток!» – рассказывает Анне Вески журналу Kroonika. Певица говорит, что березовый сок – отличное лекарство более чем при 101 заболевании. Также это отличное профилактическое средство, которое выводит из организма вредные вещества.

Анне Вески советует всем жителям Эстонии пить березовый сок. И стоит только взглянуть на сияющую Вески, как хочется бежать в соседний лес за чудо-эликсиром.

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