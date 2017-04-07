Тимати на людях устроил скандал с девушкой

Рэпер принял участие в акции памяти и солидарности "Питер – мы с тобой!", посвященной жертвам теракта в метро. Тимати поделился в Instagram видео с фрагментами вечера. Оператор снял, как певец с друзьями идет по Красной площади к Манежу, где проходило мероприятие, кладет цветы к памятнику с надписью "Ленинград" и дает интервью.

В беседе с журналистами артист отметил, как важно молодежи заниматься спортом, стараться стать лучше и нести добро в этот мир. Однако пользователи Сети не оценили выступление звезды и принялись критиковать его внешний вид. В частности, одна подписчица Тимати заявила, что его кепка выглядела неуместно на траурной церемонии. И слова его якобы звучали фальшиво.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Apr 6, 2017 at 10:16am PDT

"Что ты несешь, Тимати?!?!?... Фарисейство и лицемерие... Снял хотя бы свой колпак!!! У людей скорбь и в нашей стране, и в Сирии тоже погибли дети в газовой атаке. Какой млин СПОРТ???! Клоун (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – обозвала исполнителя девушка.

Как правило, певец в публичные перепалки с неделикатными комментаторами не вступает, но тут не выдержал и закидал обидчицу ответными оскорблениями. "Я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, – сходу перешел в атаку Тимати. – Но пожалуй сделаю исключение. Про спорт: увлеченный молодой человек, целеустремленный, находящийся в кругу таких же единомышленников-спортсменов, вряд ли поддастся вербовке и пойдет подрывником. У него другие взгляды на жизнь и другие стимулы. Я убежден, спорт закаляет дух!!!"

Объяснил артист и свою точку зрения по упомянутой Сирии. "Я гражданин России и не смотря на всю трагичность происходящего в разных точках мира, в первую очередь волнуюсь о происходящем в своей стране, что считаю вполне нормальным !!! Я соболезную людям в Сирии !!! Но я живу в России !!!" – подчеркнул темпераментный исполнитель.

Оправдался Тимати и за свою кепку. "О головном уборе: исходя из религиозных соображений, и Мусульмане и Иудеи могут находиться в головном уборе на такого рода мероприятиях, можно прочитать это в любых открытых источниках !!! И напоследок: какого ... такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить ? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией ? Нет. Профессиональный политолог. Нет. Ты была у Красной площади на возложении цветов ? Не думаю. Ты сидела у себя в телефоне и думала как бы написать гадкий комент, человеку которого совсем не знаешь, о ситуации которая тебя, судя по твоей странице, особо не волнует. Может тебе лучше и дальше выкладывать сиськи, очки, шляпки и фотографии из ресторана на Рублевке? Может сначала, прежде чем тыкать в кого то пальцем, стоит посмотреть, что сделала ты для своей страны, для людей. А пока ты лишь яркий представитель стада кнопочных войск, которых стало много в последнее время. Не обижайся, но клоун в этой ситуации именно ты", – поставил жирную точку в конфликте Тимати.