Жену Игоря Николаева жестко унизили

Фолловерам не понравились свежие снимки Юлии. Они обрушились на нее с критикой. Певицу обвинили в халатности по отношению к самой себе. Ей иронично намекнули на лишние килограммы и отметили, что она перестала посещать тренажерный зал и не придерживается диеты. Однако Юля не принимает критику близко к сердцу. Недовольным она ответила, что что не собирается становится селедкой с накаченными губами и не будет тратить свою жизнь на это.

A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Apr 5, 2017 at 2:24pm PDT