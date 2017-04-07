Жену Игоря Николаева жестко унизили
7 апреля 2017 г., 12:46
Юлии Проскуряковой пришлось защищаться от нападок недовольных фанатов. Подписчики обвинили супругу Игоря Николаева в том, что она перестала следить за собой, пишет 7d.org.ua.
Фолловерам не понравились свежие снимки Юлии. Они обрушились на нее с критикой. Певицу обвинили в халатности по отношению к самой себе. Ей иронично намекнули на лишние килограммы и отметили, что она перестала посещать тренажерный зал и не придерживается диеты. Однако Юля не принимает критику близко к сердцу. Недовольным она ответила, что что не собирается становится селедкой с накаченными губами и не будет тратить свою жизнь на это.