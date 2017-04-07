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Жену Игоря Николаева жестко унизили

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Игорь Николаев с супругой | ФОТО: Instagram

Юлии Проскуряковой пришлось защищаться от нападок недовольных фанатов. Подписчики обвинили супругу Игоря Николаева в том, что она перестала следить за собой, пишет 7d.org.ua.

Фолловерам не понравились свежие снимки Юлии. Они обрушились на нее с критикой. Певицу обвинили в халатности по отношению к самой себе. Ей иронично намекнули на лишние килограммы и отметили, что она перестала посещать тренажерный зал и не придерживается диеты. Однако Юля не принимает критику близко к сердцу. Недовольным она ответила, что что не собирается становится селедкой с накаченными губами и не будет тратить свою жизнь на это.

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