Упс! Известный американский певец оказался гей-женой своего продюсера

Барри Манилоу в интервью People рассказал, что уже более двух лет живет в браке со своим продюсером Гэрри Кифом, с которым состоит в романтических отношениях уже 40 лет.

73-летний американский певиц признался, что ранее не рассказывал о своей гомосексуальности, чтобы не расстраивать поклонниц. Манилоу поделился, что с Кифом познакомился в 1978 году и с тех пор его жизнь изменилась.

"Я знал, что это оно. Я стал одним из счастливчиков. До этого мне было очень одиноко. Гэрри не знал, чем я занимаюсь, хотя у меня были все эти записи. Он парень, я парень, поэтому мы могли спокойно общаться, как два нормальных человека, а не суперзвезда и человек“, - рассказал Манилоу.

Свадьбу мужчины сыграли в 2014 году. Церемония состоялась в узком кругу в Калифорнии, где живет музыкант.