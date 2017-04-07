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Упс! Известный американский певец оказался гей-женой своего продюсера

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ФОТО: THOMAS PETER/REUTERS

Американская поп-легенда Барри Манилоу сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Барри Манилоу в интервью People рассказал, что уже более двух лет живет в браке со своим продюсером Гэрри Кифом, с которым состоит в романтических отношениях уже 40 лет.

73-летний американский певиц признался, что ранее не рассказывал о своей гомосексуальности, чтобы не расстраивать поклонниц. Манилоу поделился, что с Кифом познакомился в 1978 году и с тех пор его жизнь изменилась.

"Я знал, что это оно. Я стал одним из счастливчиков. До этого мне было очень одиноко. Гэрри не знал, чем я занимаюсь, хотя у меня были все эти записи. Он парень, я парень, поэтому мы могли спокойно общаться, как два нормальных человека, а не суперзвезда и человек“, - рассказал Манилоу.

Свадьбу мужчины сыграли в 2014 году. Церемония состоялась в узком кругу в Калифорнии, где живет музыкант.

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