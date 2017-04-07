Эти пять пар знаков Зодиака просто не могут ужиться

Лев и Телец

Хоть Лев и может быть уверенным и сердечным — особенно когда речь идет о людях, которым он доверяет — он, прежде всего, творец. В логове Льва обычно царит «организованный хаос», приемлемый для Льва, но невыносимый для опрятного соседа по квартире в виде Тельца. Истинный Телец — твердый, амбициозный, логичный — может получить сердечный приступ, взглянув на личное жизненное пространство Льва.

Рак и Овен

Рак организовывает свое пространство, а Овен живет в полном беспорядке. Кроме того, Рак может быть сопереживать чувствам Овна, но бутерброд, съеденный им в пьяном виде в общей постели в 4 часа утра, сводит Рака с ума. Хоть беззаботный Овен забавен и спонтанен, совместное проживание с Раком — плохая идея.

Близнецы и Стрелец

Близнецы отличные собеседники и не лезут за словом в карман. Они найдут оправдание всем своим поступкам, чем очень раздражают Стрельца. У Близнецов всегда будет причина, по которой посуда в раковине не вымыта, или почему в его комнате воняет. Эта пара может прожить друг с другом дольше, чем другие пары из этого списка, потому что Стрелец всегда находится в движении. У Близнецов будет много времени, чтобы подготовить их блестящие устные аргументы на вопросы Стрельца, но настанет момент, когда сожителю-Стрельцу надоест шутовство Близнецов.

Козерог и Весы

Весы, как правило, рождаются командными игроками, однако они часто придумывают себе оправдания. Весы любят обсуждать свои проблемы, и постоянно пребывают себе на уме. Сосед-Козерог — полная противоположность Весам, он глубоко убежден в том, что, если вы чего-то хотите, вам нужно не говорить, а пойти и сделать это. Поэтому Козерог не поладит с рассеянными Весами.

Рыбы и Скорпион

Сосед-Рыбы – самый позитивный на свете человек, до раздражающей степени, и Скорпиону будет сложно выдержать такой шквал оптимизма и творчества. Рыбы будут облагораживать совместное жилье, а Скорпион будет зациклен на своей карьере, что противоречит романтической натуре Рыб. Добрососедские отношения закончатся, когда терпение Рыб будет на исходе.