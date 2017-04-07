Юлия Барановская выходит замуж

И вот на днях обнаружилось, что у телеведущей есть кольцо, которое она носит, практически не снимая. Журналисты сразу же окрестили его обручальным, проигнорировав тот факт, что оно выглядит весьма специфически. Украшение даже отдаленно не напоминает классическое кольцо, которое жених дарит невесте на помолвку. Ювелирное изделие имеет вид обычной бижутерии с крупными деталями.

Однако сетевые эксперты уверены: свадьбе быть, потому что у светских львиц не принято носить на безымянном пальце одно и то же кольцо без особого повода. Так поступают только с обручальными. И слухи о том, что у Юлии появился таинственный ухажер с серьезными намерениями, ходят уже не первый месяц.

Пока же Барановская воспитывает троих детей в одиночку. Четыре года назад Юлия и ее бывший сожитель, футболист Андрей Аршавин, расстались. Они были вместе десять лет. Телеведущая родила спортсмену сыновей Артема и Арсения и дочку Яну. В последнее время журналисты охотно приписывают успешной карьеристке романы с разными мужчинами, но она пока ни один из них не подтвердила. Аршавин же женился на журналистке Алисе Казьминой. В феврале 2017 года у них родилась дочка.