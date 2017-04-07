Танцоры «Искушения», покорившие сердца зрителей, возвращаются в Таллинн!

Однако, постановка самостоятельная и не зависит от просмотра первой части. Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, и, конечно же, танцы под дождём! Зашкаливание эмоций обеспечено!

Как часто в отношениях с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались о том, что нужно ценить жизнь? В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас. Непростая история любви, где главный актер переосмысливает свои отношения с возлюбленной. Рассказчик делится своим опытом, накипевшими обидами, о будто бы улетучившейся любви.

Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу. Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики великолепных обнаженных тел артистов. Все действие дополнено прекрасными музыкальными композициями. В финале танцевальные номера исполняются под потоками воды.

Постановки театра успели завоевать мировую популярность перед миллионами зрителей, признавались «Лучшими проектами России» три года подряд. Первый концерт в Минске в 2013 году прошел с аншлагом в 5000 человек, а в городах, в которых артисты побывали свыше 10-ти раз, билеты продолжают раскупаться за несколько недель до их выступлений.

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Главная заслуга такого успеха — это сами артисты. На данный момент основной состав включает в себя 10 красивых и безумно талантливых мужчин, каждый из которых не только танцор, но и потрясающий актер, показывающий на сцене всю гамму эмоций представляемого номера от лирики до завораживающих интерактивов со зрителем. И все это приправлено нескончаемой энергетикой, заставляющей почувствовать эту невероятную мощь.

Билеты на новую постановку «Дышу тобой» уже в продаже в кассах Piletilevi.