Мэрилин Керро рассказала, как избавиться от головной боли и усталости. Как рукой снимает!

«Современный человек имеет слабое тело и огромную голову, – рассказывает Мэрилин Керро. – Особенно большая голова у женщин. Когда я читаю некоторые письма моих подписчиц, то мне кажется, что у них голова весит килограммов 300! И их слабое тело еле носит эту голову. Мысли, мысли... Людям кажется, что чем больше они думают, тем лучше станет их жизнь. Ведь как же, они «стараются решить проблемы». А это совсем не так. Мысли просто съедают вашу энергию. И это отражается на теле: появляется усталость, прыгает давление, не хватает энергии».

Упражнение, которое поможет избавиться от тяжелых мыслей и их последствий, Керро рекомендует делать босиком. Ставим ступни параллельно друг другу, ноги немного сгибаем в коленях, при этом таз подаем вперед, как будто «поджимаем хвост», спину держим ровно.

«На медленном вдохе представляете, как энергия земли постепенно заполняет ваше тело снизу: сначала ступни, лодыжки, потом голени, бедра, таз. Энергия красная, золотистая или белая. Можно и другого цвета, лишь бы вам он нравился. Когда вы полностью вдохнули, энергия должна полностью наполнить ваше тело, – объясняет Керро. – Теперь медленно выдыхайте. Пока выдыхаете, энергия постепенно, начиная с головы, выходит через ступни в землю. Вы как насос: на вдохе засасываете энергию в себя, на выдохе – возвращаете обратно. Сделайте так три-четыре раза. В последний раз не выдыхайте как обычно, а поднимите руки над головой и выдыхайте одновременно с опусканием рук по бокам».

Экстрасенс уверяет, что три-четыре таких вдоха-выдоха зарядят вас энергией лучше всякого кофе. «Делайте это упражнение два-три раза в день и вы увидите, насколько вы станете энергичнее. Также падает давление и уходит головная боль. Практикуйте!» – советует Мэрилин Керро.