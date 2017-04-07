Сенсация! Звезда КВН скинула 50 килограммов и невероятно похорошела

Звезда КВН, бывшая участница самарской команды "СОК" Наталья Бочарникова стала очередной звездной гостьей передачи Андрея Малахова "Пусть говорят". На развлекательном шоу девушка рассказала, как ей удалось радикально похудеть – Наталья скинула 50 килограммов. По словам Бочарниковой, из-за похудения ей пришлось остаться без КВН, потому что лишилась упитанности, которая и принесла ей успех в Клубе веселых и находчивых. Раньше Наталья весила 115 килограммов.

Однако сама Бочарникова совершенно не переживает из-за того, что ее карьера в КВН закончилась. Она наслаждается сегодняшним днем и своей новой фигурой. Наталья призналась, что похудела благодаря жесткой диете. Девушка тщательно следит за своим питанием и прекращает прием пищи уже после четырех часов дня. Примечательно, что Наталья не изнуряла себя упражениями в спортивном зале.

Тем не менее, периодически Бочарникова позволяет себе расслабиться и ест все, что захочет. "Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву – а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем", – призналась Наталья.

После того, как Бочарникова похудела, она встретила своего будущего мужа Александра Толпинского. Кстати, мужчина тоже присутствовал на съемках. Он рассказал забавный случай. Однажды после свадьбы Александр случайно обнаружил дома мужской спортивный костюм большого размера. Толпинский поинтересовался у жены, кому он принадлежит. Тогда Наталья призналась, что ей – когда-то она не могла найти подходящую одежду в женском отделе. После этого мужчина понял, какую огромную работу проделала его жена, чтобы стать стройной. Сейчас Наталья позиционирует себя как ведущая и часто путешествует.