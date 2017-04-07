Ученые ищут добровольцев, которые смогут два месяца лежать в кровати: зарплата 16 тысяч евро!

Французские ученые из города Тулуза открыли необычную вакансию. Им нужны добровольцы, которые смогут два месяца лежать в кровати.

Эксперимент проводится для создания состояния организма, близкого к тому, в котором находятся космонавты в невесомости. Испытуемые должны будут 60 дней лежать на кровати под наклоном, чтобы ноги были выше туловища. Есть и мыться испытуемым тоже придется лежа.

Ученые обещают заплатить 16 тысяч евро, одно но! Деньги будут выплачивать в течении четырех лет.

Падать заявку можно на сайте института ЗДЕСЬ!