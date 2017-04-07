Ученые ищут добровольцев, которые смогут два месяца лежать в кровати: зарплата 16 тысяч евро!
7 апреля 2017 г., 09:54
Для того, чтобы принять участие в программе, возраст кандидата должен быть от 25 до 40 лет, а индекс веса в рамках от 22 до 27.
Французские ученые из города Тулуза открыли необычную вакансию. Им нужны добровольцы, которые смогут два месяца лежать в кровати.
Эксперимент проводится для создания состояния организма, близкого к тому, в котором находятся космонавты в невесомости. Испытуемые должны будут 60 дней лежать на кровати под наклоном, чтобы ноги были выше туловища. Есть и мыться испытуемым тоже придется лежа.
Ученые обещают заплатить 16 тысяч евро, одно но! Деньги будут выплачивать в течении четырех лет.
Падать заявку можно на сайте института ЗДЕСЬ!