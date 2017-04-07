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Обнародовано неизвестное фото беременной Жанный Фриске

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Жанна Фриске | ФОТО: jeannefriske.com

Сегодня, 7 апреля, исполняется четыре года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону. Сестра покойной певицы Наталья опубликовала ранее неизвестную фотографию беременной Жанны.

Не секрет, что после смерти Жанны Фриске ее гражданский муж, шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, забрал их сына себе, несмотря на несогласие родни певицы. Семья Фриске тщетно борется за то, чтобы регулярно видеть малыша, и даже судебное решение, принятое в их пользу по этому вопросу, не изменило ситуации. Более года родственники Фриске не виделись с Платоном. По словам сестры Жанны Натальи, Дмитрий Шепелев не отвечает на звонки, потому что заблокировал их номера.

Тем не менее, Наталья, если не лично, то хотя бы через интернет поздравила племянника с четырехлетием. Фриске опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, представляющий собой фотографию беременной Жанны и серии снимков маленького Платона. Мальчик удивительно похож на мать.

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