Какие знаки Зодиака имеют «дурной глаз»

Нужно обладать очень сильной энергетикой, чтобы спроецировать свой негатив на другого, и некоторым это удается делать даже неосознанно… Стоит пожелать кому-то плохое, посмотреть с неодобрением, как потом у человека портится самочувствие, начинается болезнь или вообще случается какая-то беда. Особенно подвержены сглазу дети, т.к. они очень уязвимы.

Как правило, «умение» сглазить присутствует с самого рождения, и в какой-то степени зависит от вашей зодиакальной предрасположенности.

БЛИЗНЕЦЫ, СКОРПИОН, КОЗЕРОГ, РЫБЫ — это те созвездия, которые имеют мощную силу слова и мысли. Представители данных Знаков Зодиака могут одним лишь своим словом или взглядом послать человеку негативную энергию.

Согласно гороскопу, Скорпионы часто делают это намеренно. Многие из них прекрасной знают о своих необычных способностях и пользуются этим.

У Близнецов процесс сглаза часто происходит неосознанно. Близнецы любят поговорить, обсудить, оценить, покритиковать. Порой именно за их, на первый взгляд, безобидными фразами, и кроется энергетическая опасность. Рекомендуется Близнецам тщательнее следить за потоками своих мыслей, иначе они могут нанести вред даже своим близким людям.

Рыбы и Козероги могут долгое время таить в себе обиды, негативные мысли о ком-то и в конечном итоге их обидчик будет наказан. Очень часто слова и угрозы представителей этих двух созвездий воплощаются в реальность. Думая плохо о человеке, желая ему горя, Козероги и Рыбы сами становятся жертвой своего же сглаза. Негатив, посланный в адрес другого человека, рано или поздно возвращается обратно к ним. Именно поэтому советуем им научиться мыслить позитивно.

Все остальные Знаки Зодиака — ОВЕН, ТЕЛЕЦ, РАК, ЛЕВ, ДЕВА, СТРЕЛЕЦ, ВОДОЛЕЙ не имеют ярко выраженных способностей к сглазу и порче, если не брать в расчет исключения из правил и индивидуальные особенности даты рождения.