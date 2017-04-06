Не суеверие: вот зачем рассыпать соль прямо на пороге... Вы тоже начнете!

Кроме того, соль стоит очень дёшево, поэтому нет никаких причин не использовать её. Ведь многие покупные чистящие средства не только дороги, но вредны для здоровья, поскольку содержат вредную химию.

1. Защита от муравьев

Если вы хотите избавиться от муравьёв на окнах, дверях или в шкафчиках, посыпьте эти места солью. Это также понизит уровень влажности в доме.

2. Полировка меди, латуни и серебра

Эти металлы выцветают, если их не начищать. И для этого вам пригодится соль. Смешайте соль с яблочным уксусом и натирайте металлические предметы до блеска. Это натуральное средство выведет все пятна и следы грязи.

3. Прочистка стоков

Растворите немного соли в горячей воде и промойте этой смесью сток раковины в ванной или кухне. Соль растворит жировые отложения, которые забивают трубы и неприятно пахнут.

4. Мытье окон в доме и автомобиле

Растворите 2 столовые ложки соли в 3,5 литрах тёплой воды. Этой смесью можно мыть окна и выводить стойкие пятна. А самое лучшее — эффект чистоты сохранится надолго.

5. Омоложение кожи

Смешайте соль с эфирным маслом лаванды или оливковым маслом. Нанесите эту смесь на тело. Подождите пару минут, затем смойте тёплой водой. Соль обеспечит быстрое и эффективное отшелушивание. Кроме того, кожа приобретёт молодой и здоровый вид.

6. Лечение зубной боли

Если вы мучаетесь зубной болью или язвами во рту, вам поможет соль.

Просто растворите немного соли в тёплой воде. Убедитесь, что она растворилась полностью.

Прополощите рот этой смесью. Результат не заставит себя ждать.

7. Отбеливание зубов и уход за полостью рта

Чтобы сделать отбеливающую смесь, смешайте в равных пропорциях соду и соль.

Используйте эту смесь в любое время. Она вернёт вашим зубам естественный блеск.

8. Улучшение результатов стирки

Чтобы защитить одежду от усадки, добавьте в стиральную машину немного соли. Это особенно полезно, если вы сушите одежду на солнце.

9. Восстановление цвета штор и ковров

Если вы хотите вернуть цвет шторам и коврам, вам понадобится соляной раствор. Он придаст им новый вид даже после разовой обработки. Поместите тряпку в концентрированный соляной раствор. Через некоторое время вытащите её и протрите ей ковры и шторы.

Поделитесь этой полезной заметкой с друзьями и близкими!