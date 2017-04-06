Звезда «Битвы экстрасенсов» уличила молодого мужа в многочисленных изменах

Ведьма Татьяна Ларина не смогла предотвратить измену никакими своими сверхъестественными способностями. Если такие вообще есть у людей...

Напомним, они с Юлием влюбились друг в друга на "Битве экстрасенсов", и вскоре поженились. На свадьбе действовал "черный" дресс-код, и присутствующие еще долго вспоминали невесту в голубом платье.

Несмотря на большую разницу в возрасте, отношения в паре были замечательными, но недолго. Уже сейчас Татьяна заявила, что муж ей изменял с молодыми девицами, и больше она не хочет ничего о нем знать. "СтарХиту" она рассказала, что "с Юликом все кончено", "ей" хочется поскорее забыть этот кошмар".

"Я начинаю новую жизнь – и безумно хочу перемен во всем", - добавила ведьма.

Как мы ранее писали, экстрасенсы Татьяна Ларина и Юлий Миткевич-Далецкий не выиграли в 15-й "Битве экстрасенсов", однако оба считали, что получили от этого шоу гораздо больше. Они венчались прямо в финале шоу "Битвы экстрасенсов". Их свадьба состоялась 8 июля - во Всероссийский день семьи, любви и верности. Брак зарегистрирован в Павловском дворце, что в городе Павловск Ленинградской области.