День значительных перемен в личной жизни: читайте гороскоп на 7 апреля

Напряженность, возникшая в романтических отношениях, для многих станет причиной серьезного беспокойства и тревоги. Приходится задумываться о будущем, принимать непростые решения, совершать поступки, которых хотелось бы избежать. Однако отступать поздно – сейчас можно только действовать, идти вперед; с каждым шагом уверенность в себе будет расти.
В профессиональной сфере ситуация тоже не безоблачная, но все же более благоприятная. Серьезных успехов можно достичь благодаря помощи новых союзников, которые окажутся весьма влиятельными. Многим этот день принесет выгодные сделки и увеличение доходов. Хорошо пройдут семинары и конференции, а также корпоративные праздники. В долгие поездки следует отправляться только в случае необходимости, предупреждает Dvorec.
Овен
Беспокойный день, который принесет немало разочарований в профессиональной сфере. Будьте готовы противостоять недоброжелателями, действовать решительно и бескомпромиссно, совершать те поступки, которые сами считаете необходимыми, даже если они не всегда будут отвечать ожиданиям окружающих. Стоит сосредоточиться на той части работы, которая требует творческого подхода, оригинальности и смелых решений; рутина быстро испортит вам настроение.
Прекрасный день для общения с членами семьи. Ваш досуг может быть весьма разнообразным, лишь от активного участия в вечеринках и светских мероприятиях звезды советуют воздержаться. В романтических отношениях не произойдет значительных перемен, даже если вы попытаетесь инициировать их.
Телец
Осторожнее с финансами! Сегодня вам не так-то просто будет принять верные решения и удержаться от личных расходов. Вашему оптимизму можно позавидовать, и он вполне обоснован: и в личной, и в профессиональной сферах ситуация складывается самая благоприятная. Появляются новые возможности, о которых вы раньше не смели даже и мечтать, круг общения расширяется стремительно. С деловыми знакомствами все же стоит быть поосторожнее, поскольку первое впечатление может оказаться обманчивым.
Представители противоположного пола просто не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому причин жаловаться на недостаток внимания у вас определенно не будет. Здесь вы можете доверять своей интуиции безгранично: подсказки ее будут верными.
Близнецы
Жизненный потенциал высок, и именно благодаря ему вы сможете преодолеть неприятности, которые готовит этот день. Очень непроста ситуация в профессиональной сфере, на работе вас могут ожидать разочарования и проблемы, к тому же придется заниматься исправлением ранее совершенных ошибок – своих и чужих. Нужно проявить терпение и благоразумие, чтобы наладить отношения с влиятельными людьми, но усилия ваши не будут напрасными.
Взаимопонимание с любимым человеком сегодня, увы, является чем-то из области фантастики. Но в ваших силах избежать конфликтов и ссор, проявив максимум миролюбия и такта. Если вы собираетесь провести время со своим избранником, выбирайте места, где неудобно вести долгие печальные беседы.
Рак
День весьма противоречивый. Сегодня вы отличаетесь какой-то особенной наивностью, а потому являетесь весьма привлекательной особой для разного рода мошенников. Поэтому в деловых контактах нужны осторожность и предусмотрительность, а с заключением новых сделок торопиться не стоит. Есть вероятность получения награды за ранее проделанную работу, а также дорогих подарков от людей старшего возраста.
Жизненный потенциал высок, на недостаток энергии жаловаться не приходится. Общение с любимым человеком подарит не так много приятных минут, как хотелось бы, но все же порадует вас. День подходит для отдыха в кругу членов семьи, туристических поездок и занятий спортом. О светских похождениях пока стоит забыть; посещение многолюдного собрания может омрачиться встречей с давним недоброжелателем.
Лев
Ситуация складывается весьма благоприятная, но вы все же чувствуете себя не слишком уверенно. Ухудшение финансового положения заставит вас, хоть и ненадолго, усомниться в собственных способностях и талантах, утратить оптимизм. Однако вера в себя скоро вернется: ваши профессиональные успехи столь значительны, что просто не могут остаться незамеченными. В ваших силах решить проблемы, которые ставили в тупик коллег, и деловых партнеров, сделать огромный шаг вверх по карьерной лестнице.
Общение с близкими будет весьма приятным, именно в кругу давно знакомых людей вы обретете ощущение душевного комфорта. Стоит избегать опасных занятий, разумным будет отложить знакомство с экстремальными видами спорта: сегодня вам более полезен спокойный отдых.
Дева
День значительных и позитивных перемен в личной жизни. Сбываются тайные мечты и желания, в которых вы даже себе не осмеливались признаться. Пока вы не можете в полной мере осознать важности происходящих событий, однако вскоре поймете, насколько важен каждый совершенный в этот день поступок. Вполне гармоничной будет атмосфера в семье, вам удастся предотвратить конфликты между родственниками и помирить тех, кто уже успел поссориться.
В профессиональной сфере дела обстоят не столь благоприятно. Возможны нешуточные затруднения в работе над проектом, который сейчас представляется вам особенно важным. Некоторым представителям знака придется сотрудничать с весьма неприятными особами. Отдых после столь непростого трудового дня будет приятным, звезды обещают порадовать вас приятными сюрпризами.
Весы
Вероятны приятные неожиданности, не исключено благоприятное стечение обстоятельств, которое вы наверняка сможете использовать наилучшим образом. В профессиональной сфере складывается благоприятная ситуация для работы над важными проектами, а также поиска новых клиентов и деловых партнеров. Весам, не настроенным на трудовые подвиги, звезды обещают веселый и разнообразный отдых, полный захватывающих приключений и щедрый на новые впечатления.
Могут осложниться отношения с членами семьи: перемены, произошедшие с вами за последнее время, вызывают некоторое недоумение у представителей старшего поколения. Зато любимый человек наверняка одобрит любую вашу идею и согласится даже на самые смелые приглашения. Хорош день и для романтических знакомств.
Скорпион
День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, и в этом причина душевного дискомфорта, который почувствуют Скорпионы. Дела обстоят не слишком плохо, но кажется, что все идет не так. Влияние негативных тенденций действительно присутствует, но оно будет легко преодолено теми, кто совладает со своим дурным настроением и примется за решение поставленных задач.
Нелегко получить поддержку членов семьи, но свойственные вам такт и терпение помогут привлечь на свою сторону даже наиболее скептически настроенных родственников. Старайтесь не критиковать любимого человека, избегать выяснения отношений – даже самые невинные ваши замечания могут быть истолкованы превратно. Стоит сократить нагрузки, ваш жизненный потенциал сейчас далек от своего максимума.
Стрелец
Возможен значительный прогресс во многих важных для вас делах. Работайте упорно, проявляйте максимум целеустремленности, будьте решительны – успех не заставит себя ждать. Вероятно улучшение отношений с коллегами и руководством, некоторым представится возможность подняться по карьерной лестнице или принять многообещающие предложения. Возрастает уверенность в себе, а с ней набирает силу и ваше обаяние.
Идут на лад и семейные дела. Вам удастся достичь взаимопонимания с родственниками, вместе решить важные вопросы. Общение с любимым человеком будет радовать, но, несмотря на ваши старания, положить конец недомолвкам и старым обидам не удастся. Отнеситесь к ситуации философски – со временем все вернется в привычное русло.
Козерог
Очень непросты отношения с родственниками, проблемы в семье заставят вас на время забыть о профессиональных делах и взятых на себя обязательствах. Однако правильно распоряжаясь своим временем и не позволяя недоброжелателям вмешиваться в вашу жизни, вы справитесь с решением всех поставленных задач, и откладывать на завтра ничего не придется. Финансовая ситуация вполне благоприятна, серьезных потерь можно не опасаться.
Прекрасный день для решения личных проблем. Можно расширить свой круг общения, завязав новые знакомства, встретиться с человеком, который вам особенно симпатичен, открыть свои чувства. Всюду, где вы появляетесь, вас встречают дружелюбно и радостно, так что не отказывайте себе в посещении праздников и вечеринок.
Водолей
День идеально подходит для работы: можно многое успеть, самостоятельно справиться с решением сложных задач, принять все необходимые меры для обезоруживания недоброжелателей и агрессивно настроенных конкурентов. Ваши профессиональные достижения столь велики, что не заметить их не сможет даже самый критически настроенный руководитель. Не стоит удивляться заманчивым предложениям; некоторые из них поступят от давних деловых партнеров.
В личной жизни ситуация складывается более сложная. Вы легко находите общий язык с друзьями и родственниками, но никак не можете поладить с любимым человеком. Ревность может разрушить даже самые нежные отношения, поэтому постарайтесь не давать для нее поводов.
Рыбы
Несмотря на некоторые профессиональные проблемы, серьезных причин для беспокойства у Рыб нет. Напротив, представители этого знака смогут добиться заметных успехов, но для этого им придется изменить привычную линию поведения и кое-чему поучиться у недоброжелателей и конкурентов. Перспективы перед вами открываются весьма заманчивые, однако вы поступите мудро, если откажетесь от сомнительных сделок и контактов с ненадежными людьми.
Очень хорошо скажутся на вашем эмоциональном состоянии активный отдых и занятия спортом. Не бойтесь физических нагрузок – они вам вполне по плечу. В течение дня близкие люди не раз будут обращаться к вам за советом и поддержкой, в которых не стоит отказывать.