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Смотри: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

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Ксения Бородина | ФОТО: Instagram

За изменениями во внешности ведущей «Дома-2» следит огромная армия подписчиков в соцести. Фолловеры заметили, что нос Ксении Бородиной стал выглядеть по-другому.

Как стало известно Лайфу, 25 марта в одной из столичных клиник Ксении Бородиной сделали пластическую операцию на лице. По словам источников из окружения телеведущей, она уменьшила кончик носа. Операция проходила около двух часов, под общим наркозом.

На следующий день Ксению выписали из больницы, и она продолжила проходить реабилитацию в домашних условиях.

Ринопластика кончика носа — это очень тонкий вид хирургического вмешательства, который мало чем отличается от обычной ринопластики.

В свою очередь, сама Ксения Бородина отрицает факт операции, заявив, что посещала дантиста.

— Я лишь обращалась к стоматологу и лечила зубы, — прокомментировала Ксения Бородина.

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